Татарстанский производитель удобрений и кормов продан «РариТЭК Холдингу» за пятую часть первой цены

Здания, товарные знаки и не только

Завод «Камский сапропель», некогда принадлежавший известному в Набережных Челнах предпринимателю Ильдару Вазыхову, продали с торгов за 77,9 миллиона рублей — на 30 с лишним миллионов ниже изначальной цены и в пять раз меньше стоимости предприятия в 2018 году. Производство минерало-органических yдoбpeний и кopмoвыx дoбaвoк для животноводства выкупило АО «РариТЭК Холдинг» через свою «дочку».

Компании по производству, сервису и продаже газомоторной техники достался целый имущественный комплекс, расположенный в Бетькинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана. Туда входит:

Склад из каркасно-тентовых конструкций площадью 1 152 кв. м;

Здание по переработке и хранению сельхозпродукции площадью 1 884,5 кв. м;



Котельная площадью 39,7 кв. м;

Трансформаторная подстанция площадью 7,2 кв. м;

Объектные дороги пятой категории площадью застройки 2074,4 кв. м;

Здание административно-бытового корпуса площадью 705,2 кв. м;

Право аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства площадью 14 200 кв. м.

Вместе со зданиями и землей покупателю достанутся линии по производству кормовых добавок и удобрений, производственная линия по переморозке, сушке, гранулированию и фасовке сапропеля и площадка для его хранения, автоматизированная блочно-модульная котельная установка производительностью по пару 200 кг пара в час, работающая на газовом топливе. В список также входят паллетоупаковщик, электроштабеллер, гидроаккумулятор и даже мебель — комод для документов, кухонный гарнитур, стол руководителя и приставка к нему, стол для переговоров и ТВ-стойка.

Вместе с этим имуществом «РариТЭК Холдинг» купил и шесть товарных знаков — КАМА ECOMIX, SaproMix, «КАМА ЭКО+», «Ракушка» и «САПРОМИКС».

Первая попытка продать «Камский сапропель» была сделана в декабре 2018 года. Фото tatarstan.ru

Изначально за завод хотели получить 350 миллионов

Первая попытка продать «Камский сапропель» была сделана в декабре 2018 года, за год до банкротства завода. Ценник составил 350 миллионов рублей. Тогда совладельцы, а это, помимо Ильдара Вазыхова, еще Ришат Мухамадьяров и Радис Хузин, пытались срочно продать предприятие из-за нexвaтки coбcтвeнныx cpeдcтв для paзвития производства.

К слову, в 2018 году прибыль завода составила всего 227 тысяч, а в 2020-м она ушла в минус на 1,4 миллиона. Заявление о банкротстве подала Федеральная налоговая служба из-за долга в 77 миллионов рублей.

Но вернемся к имуществу. В следующий раз комплекс выставили на продажу как раз в рамках банкротства. В июле 2020-го за него запросили 105 миллионов рублей, но тогда он не включал административный корпус. Реализовать завод не удалось, и через год на него поставили ценник в 123 миллиона — уже с корпусом.

Последний раз торги были объявлены в начале октября, за комплекс попросили 111,3 миллиона рублей — с оговоркой, что начальная цена действует 37 календарных дней, затем снижается на 10% каждую неделю. Минимальная цена отсечения составляла 44,5 миллиона.

В 2018 году прибыль завода составила всего 227 тысяч, а в 2020-м она ушла в минус на 1,4 миллиона. Фото tatarstan.ru

Чем известен «РариТЭК Холдинг»

Формально победителем торгов стало ООО «Юридическая компания «Сова», действующее в интересах ООО «РариТЭК Активы». Причина в том, что «дочка» «РариТЭК Холдинг» имеет заинтересованность к должнику через совладельца Ришата Мухамадьярова — его сестра является директором «РариТЭК Активы». Отметим, что сам Мухамадьяров сейчас возглавляет «РариТЭК СПГ», другую «дочку» холдинга.

Главный офис «РариТЭК Холдинга» находится в Набережных Челнах. Всего у него 13 «дочек», в том числе в Якутии и Краснодарском крае. Совладельцы компании неизвестны, но, по данным «СПАРК-Интерфакс», это гражданин России. За 2020 год выручка составила 142,9 миллиона, прибыль — 22,6 миллиона. А, например, ООО «РариТЭК Авто Групп» выручило за прошлый год более трех миллиардов рублей.

У компании несколько направлений: например, она занимается продажами грузовой техники — является официальным дилером ПАО «КАМАЗ», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус», Daewoo Trucks и ОАО «МАЗ». Плюсом идет продажа автозапчастей для грузовой, пассажирской, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники, а также сервисное обслуживание. Так, в 2016 году компания выиграла тендер по поставке автомобильной техники для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири».

«РариТЭК Холдинг» освоил и выпуск городских газомоторных автобусов под собственным брендом Lotos. Впервые они были представлены октябре на Международном автобусном салоне BusWorld Russia 2018 в Москве. Lotos-105 является низкопольным автобусом, рассчитан на 72—76 пассажиров. Его длина составляет 10,5 м. Оснащен газовым двигателем Yuchai стандарта «Евро-5» на компримированном природном газе (метане) и автоматической коробкой передач. Стоимость — 8,1 млн рублей.

Всего у «РариТЭК Холдинга» 13 «дочек», в том числе в Якутии и Краснодарском крае. Фото raritek.ru

В 2023 году «РариТЭК Холдинг» собирается запустить производство передвижных газонаполнительных компрессорных станций. Как заявил исполнительный директор ООО «РариТЭК-технологии» Рамиль Нурутдинов, инвестиции в проект составят порядка 177 млн рублей. Сейчас компания производит такие комплексы в единичных экземплярах. Производство планируют организовать в Набережных Челнах.

Связаться с холдингом по поводу покупки завода «Камский сапропель» «Реальному времени» не удалось.



Дарья Пинегина