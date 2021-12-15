Российским предприятиям не хватает 2,2 млн работников — это много или мало?

На российском рынке труда открыто 2,2 млн вакансий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно данным, нехватка такого числа работников летом и осенью 2021 года на российских предприятиях стала максимальным показателем с 2014 года. Больше всего требовались специалисты в Москве, Красноярском, Краснодарском и Приморском краях, Ростовской, Амурской, Иркутской, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. Меньше всего нуждались в работниках предприятия Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Тывы, Карачаево-Черкесии, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Фото: Максим Платонов

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова отмечает, что в прошлом году на одну вакансию приходилось два безработных, а сейчас наоборот — открытых вакансий в два раза больше, чем желающих устроиться на работу. Безработица в стране находится на историческом минимуме — 4,3%, при этом экономика испытывает острый дефицит работников, которых неоткуда взять.

2,2 млн открытых вакансий — это:

На 510 тысяч больше, чем по данным службы занятости в январе 2021 года — тогда работодатели уведомили ее о том, что им требуется 1,69 млн работников.

— тогда работодатели уведомили ее о том, что им требуется 1,69 млн работников. В 1,5 раза меньше, чем уровень безработицы в России в октябре 2021 года — он составлял 4,3%, или 3,3 млн человек.

— он составлял 4,3%, или 3,3 млн человек. В 35 раз больше, чем не хватает сотрудников в Татарстане — согласно тому же исследованию, это 61,7 тысячи человек.

— согласно тому же исследованию, это 61,7 тысячи человек. На 700 тысяч больше, чем число открытых вакансий на одном из интернет-порталов по поиску работы в октябре 2020 года — по словам министра труда РФ Антона Котякова, оно составляло 1,5 миллиона.

в октябре 2020 года — по словам министра труда РФ Антона Котякова, оно составляло 1,5 миллиона. Примерно на 1,3 млн больше количества открытых вакансий в мае пандемийного 2020 года — тогда значение опустилось чуть ниже 900 тысяч.

Фото: Илья Репин

В 3,2 раза выше, чем общее число сокращенных работников в пандемию в России — по данным Минэкономразвития РФ, их было 680 тысяч.

— по данным Минэкономразвития РФ, их было 680 тысяч. На 2,3 млн меньше, чем оставшихся без работы россиян в мае 2020 года — по подсчетам Росстата, их оказалось 4,5 млн человек, что стало максимумом с 2012 года.

— по подсчетам Росстата, их оказалось 4,5 млн человек, что стало максимумом с 2012 года. В 84 раза больше, чем потребность в кадрах в Татарстане на конец 2021 года — сегодня на заседании Совета безопасности РТ заявили, что она оценивается в 26 тысяч человек.

— сегодня на заседании Совета безопасности РТ заявили, что она оценивается в 26 тысяч человек. Почти половина численности самой активной сейчас на рынке труда возрастной категории граждан — от 30 до 44 лет, их в России 6 млн человек.

граждан — от 30 до 44 лет, их в России 6 млн человек. На 7,9 млн меньше, чем рекорд в США в июне 2021 года — тогда американские работодатели разместили 10,1 млн вакансий.

— тогда американские работодатели разместили 10,1 млн вакансий. Примерно 1,07% от ожидаемого экспертами числа безработных в мире к 2022 году — это 205 млн человек.

Дарья Акимова