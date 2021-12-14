В Казани утвердили состав градостроительного совета
В Казани утвердили новый состав градостроительного совета. Последний раз изменения в список участников вносили в 2017 году.
В состав совета вошли: архитектор-дизайнер, член правления Союза архитекторов РТ Марсель Искандаров, замдиректора Института архитектуры и дизайна, старший преподаватель кафедры РРАНиОА Альбина Хайруллина, архитектор-градостроитель Алексей Кузьминых, заслуженный архитектор РТ, член регионального отделения Союза архитекторов России — Союз архитекторов Республики Татарстан Елена Валеева, член Союза архитекторов России Гульнара Аскарова, главный архитектор проектов «Казгражданпроекта» Гюзель Юлдашбаева, доцент КГАСУ Ильнар Ахтямов, заместители главного архитектора Казани Тимур Кадыров и Дарья Толовенкова.
Изменения в состав совета планируется вносить ежегодно, сообщается на сайте мэрии Казани.
В конце ноября президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем было решено доработать фасад Шамовской больницы, одобрили проекты благоустройства внешнего облика здания подстанции «Казанка» на улице Подлужной и реконструкции административного здания межрайонной ИФНС России №20.
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