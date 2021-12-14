В Иннополисе не осталось свободных площадей для корпоративных резидентов

Фото: Максим Платонов

Все свободные офисные помещения для корпоративных резидентов в особой экономической зоне «Иннополис» сданы в аренду. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За 2021 год в ОЭЗ «Иннополис» поступило больше 700 заявок от команд, желающих получить статус стартапа, резидента или партнера. В технопарки приняли 100 новых проектов. Доступными на данный момент остаются только рабочие места в коворкинге для стартаперов. В ближайшее время планируется запустить еще один коворкинг в технопарке имени Лобачевского на 845 кв. метров.

По словам руководителя сервисного центра ОЭЗ «Иннополис» Диляры Халиуллиной, выполнив план по передаче в аренду помещений, в экономической зоне занялись созданием офисов «под ключ» — арендатор заезжает в полностью готовое помещение. При этом учитывается мнение резидентов.

Сейчас в Иннополисе работают два технопарка. Ведется строительство двух новых для ввода в эксплуатацию в 2023 году.

Фото: Максим Платонов

В 2022 году Корпорация морского приборостроения в Университете Иннополис займется созданием центра разработок для испытания систем безэкипажного судовождения.



Дарья Акимова