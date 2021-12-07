В Иннополисе с 2022 года начнут разрабатывать системы судов-беспилотников

Фото: Максим Платонов

Корпорация морского приборостроения (КМП) в университете Иннополис займется созданием центра разработок для испытания систем безэкипажного судовождения. Он начнет работу в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова.

Шайхутдинов рассказал, что соглашение с КМП было подписано еще в сентябре 2021 года. На базе центра будут проектировать и строить суда для геофизических и гидротехнических исследований. По словам министра, в России сейчас нет своих судов для проведения таких исследований. Проектирование первого судна начнется в первой половине 2022 года с использованием разработок КМП, Иннополиса и компании «Ак Барс».

Пока формируется перечень научно-исследовательских работ. Реальные испытания начнутся с открытием навигации на Волге весной следующего года.

Фото: Максим Платонов

Накануне мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что в городе в течение двух лет может появиться аутлет-деревня. Это будет зона, в которой расположатся бутики и магазины.



Дарья Акимова