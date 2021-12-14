Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
Сегодня Минниханов посетит Санкт-Петербургский горный университет, в котором планируется подписание Соглашения о создании Регионального центра компетенций в области минерально–сырьевого комплекса в республике.
Запланирована рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент планирует посетить Татарский культурный центр, обновленный после ремонта. Еще президент встретится с активом татарской общины.
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга построят Татарский культурно-деловой центр. Власти Северной столицы ожидают, что создание культурно-делового центра автономии будет способствовать развитию сотрудничества с республикой.
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