Большинство жителей Татарстана не опасаются увольнения

Фото: Максим Платонов (архив)

Только 15% работников Татарстана опасаются увольнения, еще 75% считают, что сейчас риска увольнения работодателей у них нет. Таковы данные службы исследования сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Исследование показало, что индекс стабильности на текущем месте трудоустройства в Татарстане составляет 0,48 пункта. Это значит, что жители Татарстана сегодня, как правило, не опасаются увольнения с текущего места работы. Это 10-е место среди регионов страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

В среднем по России, индекс стабильности на текущем месте работы составляет 0,39 пункта. Увольнения по стране опасаются 21% опрошенных, не опасаются — 69%.



В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 503 человека. На 26 мая в республике в органах службы занятости зарегистрированы 21 953 нетрудоустроенных татарстанца. Снижение числа безработных зафиксировано в большинстве моногородов республики.

Ольга Плешкова