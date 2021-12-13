Жители деревень Мамадышского района РТ вынуждены добираться до дома на тракторе или лошадях — видео

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Жители двух деревень Мамадышского района — Гришкино и Старые Черкасы — вынуждены добираться от трассы до своих домов на тракторе или на лошадях. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жители рассказывают, что обещания построить дорогу до населенных пунктов они слышат каждый год. По бездорожью не могут проехать ни скорая, ни пожарная машина.

В администрации Мамадышского района заявили, что проект дороги был готов еще в 2013 году. Стоимость строительства еще тогда оценили в 400 млн рублей, а бюджет всего района в этом году составил 900 млн рублей.

На прошлой неделе в Татарстане объявили тендер на проектирование, реконструкцию и содержание автодороги М-7 «Волга» — Секинесь, участок Рагозино — Омарский Починок в Мамадышском районе республики за 268,5 млн рублей.

