В Казани на ночную уборку улиц вышли 57 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники

В Казани в ночь на 14 декабря на уборку вышли 57 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Снег будут вывозить со следующих улиц: Агрономической, Адоратского, Айдинова, Бехтерева, Бондаренко, Братьев Касимовых, Высотной, Гагарина, Гарифьянова, Даурской, Еники, Заслонова, Зорге, Искра, Мусина, Назарбаева, Островского, Петербургской, Портовой, Пригородной, Хади Такташа, Тихомирнова, Тукая, Учительской, Фрунзе, Хакима, Чистопольской, Шахиди, Япеева.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

В конце ноября заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на брифинге в кабмине РТ сообщил о планах усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог.