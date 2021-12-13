В Казани на ночную уборку улиц вышли 57 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники
В Казани в ночь на 14 декабря на уборку вышли 57 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Снег будут вывозить со следующих улиц: Агрономической, Адоратского, Айдинова, Бехтерева, Бондаренко, Братьев Касимовых, Высотной, Гагарина, Гарифьянова, Даурской, Еники, Заслонова, Зорге, Искра, Мусина, Назарбаева, Островского, Петербургской, Портовой, Пригородной, Хади Такташа, Тихомирнова, Тукая, Учительской, Фрунзе, Хакима, Чистопольской, Шахиди, Япеева.
На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.
В конце ноября заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на брифинге в кабмине РТ сообщил о планах усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог.ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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