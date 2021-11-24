В Казани усовершенствуют навигационную систему контроля уборки дорог

В Казани планируют усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на брифинге в кабмине РТ.

На технике установлены дополнительные датчики, в систему внесли маршруты уборки с полным охватом улиц — около 50. Все маршруты разбиты на три сценария: для штатного снегопада, средней интенсивности или чрезвычайных ситуаций.

Фото: kzn.ru

В скором времени систему доработают, чтобы получать видео с уборочных машин. Ее презентуют через пару недель, когда подведут первые итоги внедрения обновленной системы, пишет RT-online.ru.

Сейчас в Казани насчитывается 559 единиц уборочной техники, в том числе 221 — для операций первой очереди.

Ольга Шагиева