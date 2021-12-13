Хохряков рассказал о реакции Воронкова после силового приема: «Дима написал: «Не парься, все в порядке»

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Петр Хохряков прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию, которую он получил за грубый силовой прием против нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Он заявил, что удивлен такой длительной дисквалификации, но решения судей комментировать не стал.



«С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его «убивать». С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает», — цитирует Хохрякова «Чемпионат».

Также Хохряков рассказал, как отреагировал сам Дмитрий Воронков после игры. По словам хоккеиста «Салавата», казанец не стал конфликтовать с Петром.

«После игры я ему написал, спросил, как самочувствие, нет ли сотрясения. Дима ответил: «Не парься, все в порядке». Жаль, что ему теперь придется пропустить Кубок Первого канала. Желаю здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть скорее поправляется! Надеюсь, никаких обид на меня он не держит», — сказал нападающий уфимской команды.

Столкновение Хохрякова и Воронкова произошло во втором периоде матча «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани. Матч завершился победой уфимской команды — 2:4.