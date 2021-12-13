Мария Полякова примет участие в спортивных мероприятиях FINA

Представитель спортивного клуба водных видов спорта «Синтез», участница Олимпийских игр 2020 Мария Полякова примет участие в спортивных мероприятиях FINA.

15-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Абу-Даби с 16 по 21 декабря 2021 года на арене Etihad. По этому поводу арену временно превратят в 25-метровый бассейн.

Параллельно с чемпионатом пройдет Фестиваль водных видов спорта, на котором будут организованы:

Квалификационный турнир FINA по хайдайвингу,

Командный турнир FINA по прыжкам в воду,

Финальный этап Мировой серии FINA/CNSG по марафонскому плаванию на 10-километровой дистанции и смешанной эстафетой по плаванию на открытой воде 4х1500 м.

В одном из мероприятий поучаствует Мария Полякова. Командный турнир FINA по прыжкам в воду пройдет 19 и 20 декабря.

Еще одна спортсменка из Татарстана Лейла Салямова поучаствует в квалификационном турнире FINA по хайдайвингу.



Ольга Шагиева