Елочные городки в Нижнекамске начнут работать с 23 декабря

Елочные городки в парках и скверах Нижнекамска начнут открываться 23 декабря, сообщила на «деловом понедельнике» начальник управления культуры Гузель Мубаракшина.



Новогодние огни зажгутся традиционно в восьми общественных пространствах: в парках «СемьЯ», «Велики», парке Нефтехимиков, парке Чтения и отдыха имени Г. Тукая, на площади имени Лемаева и в скверах «ТАНЕКО», а еще на набережной в поселке Красный Ключ и в сквере Шинников.

Еще елочные городки оформят в Камских Полянах и в 15 поселениях Нижнекамского муниципального района. Открываться городки будут до 30 декабря.

Фото: kzn.ru (архив)

Оформление Казани к Новому году планируется завершить к 20 декабря.

Маргарита Головатенко