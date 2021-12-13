Елочные городки в Нижнекамске начнут работать с 23 декабря
Елочные городки в парках и скверах Нижнекамска начнут открываться 23 декабря, сообщила на «деловом понедельнике» начальник управления культуры Гузель Мубаракшина.
Новогодние огни зажгутся традиционно в восьми общественных пространствах: в парках «СемьЯ», «Велики», парке Нефтехимиков, парке Чтения и отдыха имени Г. Тукая, на площади имени Лемаева и в скверах «ТАНЕКО», а еще на набережной в поселке Красный Ключ и в сквере Шинников.
Еще елочные городки оформят в Камских Полянах и в 15 поселениях Нижнекамского муниципального района. Открываться городки будут до 30 декабря.
Оформление Казани к Новому году планируется завершить к 20 декабря.
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