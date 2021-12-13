В этом году в Казани капремонт провели в 293 домах

В 2021 году в рамках программы капитального ремонта на 2020-2022 гг. в Казани были отремонтированы 293 многоквартирных дома. Об этом сообщается на сайте исполкома.

В рамках программы отремонтировали 144 кровли, 103 фасада, в 122 домах заменили сети теплоснабжения. Еще в 59 домах поменяли 170 лифтов. Сейчас приемочные комиссии провели в 266 домах.

Кроме этого управляющие компании отремонтировали кровли на 52 домах. В 169 домах УК провели ремонт фасадов, а в 48 домах проведет ремонт сети теплоснабжения.

Всего в рамках программы капитального ремонта на 2020-2022 гг. запланирован ремонт 740 многоквартирных домов на общую сумму более 7 млрд рублей. В 2022 году капремонт проведут 171 доме. За все время действия капитально отремонтированы 3493 дома.



Ольга Шагиева