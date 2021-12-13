В Татарстане сегодня гололедица и до -20˚

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сообщает об этом Гидрометцентр по РТ.



Ветер южный, юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью, утром составит -10..-15 градусов, в низких местах до -20 градусов. Максимальная температура воздуха днем -6..-11 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит -6..-8 градусов.



Дарья Акимова