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В Татарстане сегодня гололедица и до -20˚

05:30, 13.12.2021
В Татарстане сегодня гололедица и до -20˚
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сообщает об этом Гидрометцентр по РТ.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью, утром составит -10..-15 градусов, в низких местах до -20 градусов. Максимальная температура воздуха днем -6..-11 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит -6..-8 градусов.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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