В Татарстане сегодня гололедица и до -20˚
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сообщает об этом Гидрометцентр по РТ.
Ветер южный, юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью, утром составит -10..-15 градусов, в низких местах до -20 градусов. Максимальная температура воздуха днем -6..-11 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит -6..-8 градусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым