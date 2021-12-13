В Татарстане при пожаре дымом надышался ребенок

При пожаре в жилом доме в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района пострадал ребенок. Он надышался дымом во время пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 17:43. В пристрое одной из квартир на площади 12 квадратных метров загорелся потолок.

До прибытия пожарных здание покинули 20 человек. К медикам скорой помощи обратился хозяин квартиры, его ребенок надышался дымом. Пострадавшего госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Устанавливается причина возгорания.

Ранее в Казани одного человека госпитализировали с ожогами в РКБ.



Ольга Шагиева