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Один пострадавший с ожогами госпитализирован в РКБ после пожара в Казани

08:32, 12.12.2021
Один пострадавший с ожогами госпитализирован в РКБ после пожара в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В Казани одного человека госпитализировали с ожогами при пожаре на улице Качалова, 103. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило вчера в 17.11. В квартире на пятом этаже загорелись вещи. Пожарные спасли одного человека, его передали врачам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в РКБ с ожогами.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 17.34 зафиксирована полная ликвидация пожара. Площадь горения составила 2 кв. метра. Устанавливается причина возгорания.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия Татарстан

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