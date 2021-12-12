В Нижнекамске прошел фестиваль Дедов Морозов
В Нижнекамске прошел фестиваль Дедов Морозов «Хрустальный посох». В этом году за звание лучшего зимнего волшебника города поборолись 20 человек.
Кандидаты представили свои творческие выступления и провели развлекательную программу для детей и взрослых.
По итогам конкурса победу одержал Дед Мороз, представлявший «Камский Артек», Егор Пестров. Он работает специалистом по работе с молодежью, а два месяца в году подрабатывает Дедом Морозом, сообщает пресс-служба исполкома.
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