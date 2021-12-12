В Нижнекамске прошел фестиваль Дедов Морозов

В Нижнекамске прошел фестиваль Дедов Морозов «Хрустальный посох». В этом году за звание лучшего зимнего волшебника города поборолись 20 человек.

Кандидаты представили свои творческие выступления и провели развлекательную программу для детей и взрослых.

Фото: e-nkama.ru

По итогам конкурса победу одержал Дед Мороз, представлявший «Камский Артек», Егор Пестров. Он работает специалистом по работе с молодежью, а два месяца в году подрабатывает Дедом Морозом, сообщает пресс-служба исполкома.



Ольга Шагиева