В Казани в уборке дорог от снега задействованы 363 рабочих и 156 единиц спецтехники

В Казани сегодня на уборке снега задействованы 363 дорожных рабочих и 156 единиц специальной техники, в числе которых 53 комбинированные дорожные машины, 54 тракторные щетки, 9 самосвалов, 29 фронтальных погрузчиков, 6 МКСМ «Барсик» и другие виды техники. Об этом сообщает исполком.

Снег будут вывозить с участков улиц: Рихарда Зорге, Сыртлановой, Юлиуса Фучика, проспектов Победы и Альберта Камалеева. На других участках дорог проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток.

Фото: kzn.ru

В ночь на 11 декабря в Казани вышли на уборку снега 53 дорожных рабочих и 275 единиц спецтехники.



Ольга Шагиева