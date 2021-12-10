В ночной уборке улиц Казани задействуют 275 единиц спецтехники

В Казани на уборку улиц в ночь на 11 декабря выйдут 53 дорожных рабочих, будет задействовано 275 единиц спецтехники, сообщает мэрия Казани.



На дороги выйдут 67 КДМ, 57 тракторных щеток, 74 самосвала, 40 фронтальных погрузчиков, 12 МКСМ «Барсик» и другая техника.

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. На дорогах будут работать роторы и грейдеры.

Казанцев попросили не парковать машины вдоль проезжей части, поскольку это может помешать уборке снега спецтехникой.

Фото: kzn.ru

В конце ноября на уборку улиц от снега выходили 382 дорожных рабочих и 159 единиц специальной техники.

Маргарита Головатенко