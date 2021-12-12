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Опрос: В России 43% работодателей готовы выплатить сотрудникам годовую премию

09:30, 12.12.2021
Опрос: В России 43% работодателей готовы выплатить сотрудникам годовую премию
Фото: realnoevremya.ru

В России 43% работодателей готовы выплатить сотрудникам годовую премию — это больше, чем за последние годы. Таковы данные опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob.

Согласно данным опроса, 20% работодателей планируют выписать премии всем сотрудникам. Еще 23% будут выписывать премии отдельным специалистам или подразделениям. В 36% не выплачивают премию по итогам года, а в 21% все еще не определились.

При этом до пандемии выплачивать премии всем сотрудникам собирались лишь 15% компаний, а в 2020-м — 17%. Тем, кто выплачивает премии выборочно также увеличилось по сравнению с 2019 годом с 20%, пишет РБК.

Ранее российские работодатели поделились тем, как оценивают 2021 год и что планируют на следующий.

Ольга Шагиева
Общество

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