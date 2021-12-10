Российские работодатели оценили 2021 год: только 2% назвали его лучшим

Фото: Максим Платонов

Российские работодатели поделились тем, как оценивают 2021 год и что планируют на следующий, в опросе сервиса «Работа.ру». Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

В опросе принимали участие более тысячи представителей компаний со всей страны. Лишь 2% работодателей оценили уходящий год как лучший, 14% — как худший. 11% не заметили разницы между 2020 и 2021 годами. 45% посчитали год сложным для бизнеса, 28% могли бы справиться лучше, но показали неплохие результаты.

Среди плюсов 16% отметили удаленный режим работы, 39% — возможность избежать увольнений, 35% — повышение зарплат сотрудникам, 26% — сохранение премий. 23% открыли новые направления бизнеса, 22% оптимизировали расходы, а 17% расширили штат высококвалифицированных работников. 15% повысили узнаваемость компании, 6% вышли на новый рынок.

Однако при этом 10% отнесли удаленный формат работы к сложностям года, 43% посчитали так про болезни сотрудников, 28% — увеличение затрат, 20% — потерю заказчиков и клиентов. 11% пришлось сократить штат, 9% — зарплаты.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова