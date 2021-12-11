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В России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса

11:25, 11.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 446 человек. Число зараженных выросло до 9 986 967 человек, а выздоровевших — до 8 709 964 человек.

Зафиксирована 1 171 смерть. За весь период в России от коронавируса умер 288 351 человек.

За последние сутки проведено 596 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 665 139 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество

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