В России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 446 человек. Число зараженных выросло до 9 986 967 человек, а выздоровевших — до 8 709 964 человек.
Зафиксирована 1 171 смерть. За весь период в России от коронавируса умер 288 351 человек.
За последние сутки проведено 596 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 665 139 человек.
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