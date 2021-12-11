В России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 446 человек. Число зараженных выросло до 9 986 967 человек, а выздоровевших — до 8 709 964 человек.

Зафиксирована 1 171 смерть. За весь период в России от коронавируса умер 288 351 человек.



За последние сутки проведено 596 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 665 139 человек.



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Ольга Шагиева