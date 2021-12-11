Камеры на дорогах получат возможность фиксировать опасное вождение

Камеры на дорогах получат возможность фиксировать опасное вождение. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт и проект нового ГОСТа.

Росстандарт совместно с МВД готовят соответствующий ГОСТ, который планируется утвердить в 2022 году. В документе к требованиям дорожных камер планируется ввести ряд новых норм, в числе которых возможность фиксации в автоматическом режиме опасного вождения.

Фото: kzn.ru

Ранее Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ планировали дополнить мерой наказания за опасное вождение на дорогах. Речь идет о резких перестроениях через две полосы, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и др.



Ольга Шагиева