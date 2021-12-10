Общественная палата предложила не вводить QR-коды в храмах и поликлиниках

В Госдуму направлено заключение Общественной палаты России на правительственные законопроекты о введении QR-кодов для путешествий и для посещения общественных мест, сообщает «Интерфакс».



В документе предлагается расширить перечень мест, где не нужен QR-код — это церкви и религиозные организации традиционных конфессий, больницы и поликлиники, стоматологические кабинеты.

Предлагается предусмотреть порядок действия на случай невозможности доступа к QR-кодам (например, в случае недоступности сайта Госуслуг), разработать дополнительные меры защиты прав инвалидов, а еще граждан с хроническими заболеваниями или с особенностями развития. В ОП предложили позволить гражданам в сложной жизненной ситуации перемещаться без ограничений.

Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что прежде чем ввести решение о QR-кодах, его необходимо тщательно проработать.

Маргарита Головатенко