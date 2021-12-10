Муратов сравнил отъезд журналистов из России с «философским пароходом»

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, выступая с Нобелевской речью, сравнил отъезд из России правозащитников и журналистов с «философским пароходом», сообщает «Интерфакс».



За несколько последних месяцев более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов», в связи с чем остались без работы или были вынуждены уехать из страны, отметил Муратов.

Главред «Новой газеты» напомнил, что в 2022 году исполнится сто лет с отхода в Германию из Петрограда «философского парохода» — одного из рейсов, на котором из России выдворили почти 300 представителей интеллектуальной элиты.

«Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолет». Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию», — сказал Муратов.

Сегодня Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Вместе с ним награду получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Оба журналиста удостоены Нобелевской премии мира за усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира.

На выступлении с Нобелевской речью Муратов также предложил создать Международный трибунал против пыток.

Маргарита Головатенко