Информационно-пропагандистское сопровождение программ Минстроя РТ обойдется республике почти в 5 миллионов

«Круглые столы» и популяризация профессии строителя

Как стало известно «Реальному времени», ГУП «Татлизинг» займется информационно-пропагандистским сопровождением программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Оценили эту работу почти в 5 миллионов рублей.



Конкурентов у «Татлизинга» не было — предприятие стало единственным, кто заявился на участие в электронном аукционе. Предприятие выиграло тендер, предложив цену на 24 тысячи рублей меньше, чем начальная. Таким образом, один год информационно-пропагандистского сопровождения программ Минстроя РТ обойдется республиканском бюджету в 4,85 миллиона рублей.

За громким названием «информационно-пропагандистские сопровождение», как выяснилось, стоит проведение пресс-конференций, брифингов и «круглых столов», периодическое проведение «прямой связи» с журналистами и гражданами. Кроме того, в обязанности исполнителя войдет обязанность по популяризации в соцсети профессий в сфере ЖКХ и строительства.

За громким названием «информационно-пропагандистские сопровождение», как выяснилось, стоит проведение пресс-конференций, брифингов и «круглых столов», периодическое проведение «прямой связи» с журналистами и гражданами. Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Реальное время» направило запрос в Минстрой Татарстана, чтобы узнать подробности. На момент публикации материала комментария не поступило. Интернет-газета готова опубликовать его при получении.

Семь направлений информационно-пропагандистской кампании

Информационно-пропагандистскую кампанию татарстанский Минстрой намерен проводить по семи направлениям:

по просвещению населения в сфере жилищно-коммунальных услуг. по программам, реализуемым совместно с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — это капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда; по программам строительства объектов социально-культурного назначения; по программе ввода жилья, включая программу социальной ипотеки; по промышленности строительных материалов; по проведению капитального ремонта образовательных учреждений и иных объектов социального назначения; по реализации национальных проектов.

В рамках информационно-пропагандистской кампании по просвещению населения в сфере жилищно-коммунальных услуг Минстрой РТ нацелен на консультирование населения по вопросам ЖКХ, информирование о нововведениях и о состоянии дел в отрасли и о мерах, принимаемых в ней. Здесь же поставлена задача привлечения журналистов к участию в мероприятиях по реализации программ развития жилищно-коммунального комплекса Татарстана и ведение новостного контента на нескольких языках

В рамках информационно-пропагандистской кампании по просвещению населения в сфере жилищно-коммунальных услуг Минстрой РТ нацелен на консультирование населения по вопросам ЖКХ, информирование о нововведениях и о состоянии дел в отрасли и о мерах, принимаемых в ней. Фото: Роман Хасаев

Нацелился Минстрой и на обеспечение максимальной прозрачности действий органов государственной власти в вопросах организации капремонта многоэтажек. Для этого Татлизингу придется не только организовать круглые столы и прямую связь с населением и СМИ, но и освещать ход программ, прорабатываемых ведомством совместно с ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Позаботиться необходимо и об организации выездов аккредитованных журналистов на объекты капремонта и строительства новых домов, для татарстанцев, переселяющихся из аварийного жилья. Это, к слову, предусмотрено и в рамках информационно-пропагандистской кампании по программам строительства объектов социально-культурного назначения и по проведению капремонта образовательных учреждений и иных объектов социального назначения.

Отдельным пунктом выделено подведение итогов года, то есть результатов деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Мероприятие также не пройдет без участия журналистов.

Пресс-туры и конкурсы для журналистов

К слову, Минстрой довольно решительно нацелился на работу с журналистами. Помимо общения с ними через «прямую связь» и организацию выездов на стройки и ремонтируемые объекты, ведомство предусмотрело и «рассмотрение возможности включения вопросов ввода жилья, рыночных механизмов улучшения жилищных условий в номинации конкурса журналистского мастерства МСАиЖКХ РТ».

Общаться с журналистами Минстрой предполагает через «прямую связь» и организацию выездов на стройки и ремонтируемые объекты. Фото: Олег Тихонов

К слову, организация и проведение конкурса журналистского мастерства выделено в отдельный пункт обязанностей исполнителя. Ему необходимо разработать положения о конкурсе, определить номинации, и довести информацию о его проведении до представителей СМИ. Сбор и обработка заявок и материалов журналистов также возложили на плечи Татлизинга.

Подготовить исполнителю необходимо и церемонию награждения победителей конкурса журналистского мастерства. Необходимо найти помещение для проведения мероприятия, где с представителями СМИ встретится руководство Минстроя РТ.

Церемония награждения включается в себя культурно-развлекательную программу и фуршет. Угощать журналистов, к слову, хотят горячими и холодными закусками, выпечкой, десертами, чаем и кофе.

Отдельное прописаны требования к организации пресс-туров для татарстанских журналистов на объекты капитального строительства и ремонта. Их в 2022-м году планируется провести как минимум пять.

Телепередача с экспертами

Помимо прочего, исполнитель должен готовить тексты на сайт Минстроя. Новостная лента, к слову, должна быть переведена на татарский и английский языки. Всего ведомство требует не менее 450 текстов на каждом языке и как минимум один тематический текст ежемесячно.

Предусмотрено техническим заданием и «создание телевизионной программы в рамках профильной телепередачи» — не менее 24 выпусков длительностью до 20 минут. Разработкой сценария и съемками, которые, кстати говоря, должны проводиться в с студийном павильоне, займется Татлизинг. Обязательным условием является участие в передаче ведущего и экспертов в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Минстрой хочет снять несколько информационно-познавательных видеороликов с целью популяризации рабочих профессий в сфере ЖКХ и строительства. Целевой аудиторией определили граждан от 25 лет. Фото: gosekspertiza.tatarstan.ru

Транслировать телепередачу планируется на республиканском телеканале, при чем в прямом эфире. Для тех, кто не успеет посмотреть live-версию, предусмотрели двукратный повтор передачи. Запланировано заданием и создание рекламного ролика программы.

Помимо телепрограммы Минстрой хочет снять несколько информационно-познавательных видеороликов с целью популяризации рабочих профессий в сфере ЖКХ и строительства. Целевой аудиторией определили граждан от 25 лет. Транслировать их ведомство планирует в своих аккаунтах в социальных сетях.

Татьяна Демина