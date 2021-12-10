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В Казани четыре соципотечных жилых дома получили заключение о соответствии

14:33, 10.12.2021
В Казани четыре соципотечных жилых дома получили заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Казани сегодня Госстройнадзор Татарстана выдал заключения о соответствии проектной документации жилым домам под номерами 2-3-1 и 2-3-3 на улице Нурихана Фаттаха в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это новые объекты жилого комплекса «Салават купере». В одном из домов находится 72 квартиры, в другом — 108. Все они построены по программе социальной ипотеки.

Застройщиком выступил Государственный жилищный фонд при президенте РТ, техническим заказчиком — Главинвестстрой Татарстана.

В ноябре Госстройнадзором РТ проводилась проверка одного из этих домов для получения заключения о соответствии.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан

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