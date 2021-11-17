Госстройнадзор Татарстана проводит проверку соципотечного дома в «Салават купере»

Фото: Госстройнадзор Татарстана

Госстройнадзор Татарстана проводит проверку 72-квартирного жилого дома в жилом комплексе «Салават купере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дом на улице Нурихана Фаттаха под №2-3-1 начали строить в феврале 2021 года. Его площадь составляет 4797,20 кв. м. Здание имеет 10 этажей, 72 квартиры. С сентября там велись работы по устройству фасада, витражей, монтажу сетей инженерно-технического обеспечения.

Объект построен в рамках государственной программы «Социальная ипотека». При положительном результате итоговой проверки дом получит заключение о соответствии проектной документации.

Ранее в Казани два соципотечных дома ЖК «Сандугач» получили заключение о соответствии.

Ольга Шагиева