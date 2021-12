Зеленский и Байден провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Переговоры длились около полутора часов. Об этом сообщил украинский президент в своем twitter-аккаунте.

Центром обсуждения стали возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, внутренние реформы на Украине, а также недавний разговор американского президента с главой РФ Владимиром Путиным.

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine. pic.twitter.com/boKzAdiyeU