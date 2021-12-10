Зеленский и Байден провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Переговоры длились около полутора часов. Об этом сообщил украинский президент в своем twitter-аккаунте.

Центром обсуждения стали возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, внутренние реформы на Украине, а также недавний разговор американского президента с главой РФ Владимиром Путиным.

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine. pic.twitter.com/boKzAdiyeU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

Несколько дней назад Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена, а также добавил, что более подробно прокомментирует их после разговора с американским президентом.

Переговоры Путина и Байдена состоялись во вторник. Разговор длился более двух часов по видеосвязи. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к границам РФ. Более подробно читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова