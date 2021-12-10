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Зеленский и Байден провели телефонный разговор

06:21, 10.12.2021
Зеленский и Байден провели телефонный разговор
Фото: whitehouse.gov

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Переговоры длились около полутора часов. Об этом сообщил украинский президент в своем twitter-аккаунте.

Центром обсуждения стали возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, внутренние реформы на Украине, а также недавний разговор американского президента с главой РФ Владимиром Путиным.

Несколько дней назад Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена, а также добавил, что более подробно прокомментирует их после разговора с американским президентом.

Переговоры Путина и Байдена состоялись во вторник. Разговор длился более двух часов по видеосвязи. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к границам РФ. Более подробно читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
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