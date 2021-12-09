Замглавы МИД РФ не исключил риска повторения Карибского кризиса

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Россия не исключает возможности повторения Карибского кризиса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.



По его словам, это будет «провал дипломатии», однако еще есть время «договориться на здравой основе»: «Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему, правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии».

Замглавы МИД указал, что Москва не угрожает, а предупреждает Запад о последствиях «недружественных шагов», сообщает «РИА Новости».

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Еще в апреле этого года зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и противоборство ведут к «перманентной нестабильности».

Маргарита Головатенко