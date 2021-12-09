Замглавы МИД РФ не исключил риска повторения Карибского кризиса
Россия не исключает возможности повторения Карибского кризиса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, это будет «провал дипломатии», однако еще есть время «договориться на здравой основе»: «Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему, правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии».
Замглавы МИД указал, что Москва не угрожает, а предупреждает Запад о последствиях «недружественных шагов», сообщает «РИА Новости».
Еще в апреле этого года зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и противоборство ведут к «перманентной нестабильности».
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