Медведев заявил о возвращении России и США в эпоху холодной войны

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношений России и США вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и противоборство ведут к «перманентной нестабильности»:



— За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.

Медведев считает, что сегодня Россия, как и раньше СССР, находится в состоянии «догоняющего Соединенные Штаты по уровню угроз оппонента». Он упомянул Карибский кризис 1962 года. Тогда, по его словам, спасли ситуацию лидеры обеих стран, признавшие «мудрость компромисса».

Фото: pnp.ru

Маргарита Головатенко