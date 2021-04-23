Новости общества

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев заявил о возвращении России и США в эпоху холодной войны

08:29, 23.04.2021 2
Медведев заявил о возвращении России и США в эпоху холодной войны
Фото: scrf.gov.ru

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношений России и США вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и противоборство ведут к «перманентной нестабильности»:

— За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.

Медведев считает, что сегодня Россия, как и раньше СССР, находится в состоянии «догоняющего Соединенные Штаты по уровню угроз оппонента». Он упомянул Карибский кризис 1962 года. Тогда, по его словам, спасли ситуацию лидеры обеих стран, признавшие «мудрость компромисса».

Фото: pnp.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Верни сына из Америки . Или там сытнее ?
    Ответить
    Анонимно 23 апр
    Ну не настолько, но борщ из свежей зелени понаваристей
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем