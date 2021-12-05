В Татарстане в последнюю неделю ноября подорожала часть продуктов «борщевого набора»

В Татарстане в конце ноября выросли цены на большую часть продуктов так называемого борщевого набора. Подорожали свежая белокочанная капусту, репчатый лук и картофель, снизились цены на морковь.

Из «борщевого набора» за последнюю неделю прошлого месяца в Татарстане больше всего выросли цены на капусту — на 3,38%, достигнув к 29 ноября отметки в 40,66 руб./кг. На картофель цены за неделю выросли на 1,09%, до 40,94 руб./кг, на лук — на 0,55%, до 29,07 руб./кг. На морковь цена упала до 34,40 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Согласно отчету Татарстанстата об изменении цен на основные продовольственные товары по республике на 29 ноября, в регионе за неделю подорожали сосиски и сардельки, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, творог, куриные яйца, сахар-песок, конфеты, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, яблоки. Дешевле стали гречка, черный чай, колбасы.

По данным Росстата, в целом по России в конце ноября подорожали сливочное масло, маргарин, молоко, печенье, макаронные изделия (0,4%), мороженая рыба, сметана, творог жирный, черный чай (0,3%) и говядина, колбасы полукопченые и варено-копченые, сыры сычужные (0,2%) и ряд других продуктов.

Татьяна Демина