Путин обратил внимание на проблему утечки персональных данных россиян
Президент России Владимир Путин указал на существование проблемы утечки персональных данных граждан. Это происходит, несмотря на работу правительства по борьбе с ситуацией, обратил внимание глава государства.
По словам Путина, утечек личных данных россиян происходит много, пишет «РИА Новости».
Летом исследователи vpnMentor обнаружили в открытом доступе в интернете данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов — электронные почты, пароли, IP- и домашние адреса, названия моделей устройств и т. д. Всего утекло около 1,2 терабайта данных.
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