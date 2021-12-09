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Путин обратил внимание на проблему утечки персональных данных россиян

15:39, 09.12.2021
Путин обратил внимание на проблему утечки персональных данных россиян
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин указал на существование проблемы утечки персональных данных граждан. Это происходит, несмотря на работу правительства по борьбе с ситуацией, обратил внимание глава государства.

По словам Путина, утечек личных данных россиян происходит много, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Летом исследователи vpnMentor обнаружили в открытом доступе в интернете данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов — электронные почты, пароли, IP- и домашние адреса, названия моделей устройств и т. д. Всего утекло около 1,2 терабайта данных.

Татьяна Демина
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