В Сеть утекли данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследователи vpnMentor обнаружили в открытом доступе в интернете данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов — электронные почты, пароли, IP- и домашние адреса, названия моделей устройств и т.д. Всего утекло около 1,2 терабайтов данных.

В сеть попали информация о пользователях приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. У многих из них более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5, пишет «Коммерсант».

Ранее в июне в Татарстане неизвестный выдавал себя за одного из руководителей в правительстве Татарстана и звонил в различные фирмы под предлогом оказать содействие в получении жилья. Он выходил в интернет с помощью VPN.