В Казахстане готовы признать российские паспорта вакцинации от COVID-19

Власти Казахстана готовы признать российские паспорта вакцинации от коронавируса. Они уже подготовили все необходимые нормативные документы для взаимного признания паспортов с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Алексея Цоя.

Цой рассказал, что Казахстан готов к этому на сто процентов, со стороны России прорабатываются вопросы законодательного урегулирования. Пока он не смог назвать конкретные сроки, когда планируют признать паспорта вакцинации с РФ.

Министр также отметил, что Казахстан уже взаимно признал паспорта вакцинации от коронавируса с 24 странами. Среди них есть Венгрия и Чехия.

Фото: Ринат Назметдинов

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Дарья Акимова