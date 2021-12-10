Теплый прием у «Открытие Инвестиции»

Открой ИИС перед праздником и заработай уже в начале года!

Начались приготовления в Новому году, покупка подарков и, соответственно, новые траты. Между тем конец года предлагает и возможность заработать. Если у вас еще нет индивидуального инвестиционного счета (ИИС), то его стоит открыть до окончания календарного года и внести на него средства.

Если инвестор откроет ИИС сейчас, то уже в 2022 году он может получить до 52 000 рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета.

Это максимальная сумма вычета, которая осуществляется при внесении от 400 тыс. рублей средств на счет. Но главное, о чем должен помнить инвестор: если он откроет счет до конца года, но внесет средства уже в новом году, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году. Открыть счет можно как в офисе «Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции» вместе с управляющей компанией «Открытие»), так и удаленно на сайте.

При этом средства на ИИС могут не просто лежать в ожидании вычета, но и работать. По оценке аналитиков «Открытие Research», российский рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца года и в 2022 году, что делает вложения в рублевые активы потенциально более привлекательной историей как минимум в краткосрочном периоде. В целом у «Открытие Research» сохраняется положительный долгосрочный взгляд на акции российских компаний и облигации, номинированные в рублях.

Особенный интерес может быть к «дивидендным» акциям российских компаний с ожидаемой доходностью около 10% годовых и выше в преддверии начала весеннего «дивидендного периода» и краткосрочным ОФЗ, цены которых локально снизились на фоне повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Но на ИИС можно купить не только отдельные акции компаний, но и паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ, российский аналог ETF). Среди БПИФ можно выделить БПИФ «Открытие — Акции РФ» и БПИФ «Открытие — Облигации РФ».

Кроме того, традиционно перед зимним сезоном «Открытие Инвестиции» запустило акцию «Теплый прием». Если есть брокерский счет в другой компании, то до 31 декабря 2021 года переводите активы в «Открытие Инвестиции», и мы вернем до 50 000 рублей баллами в программе лояльности «O. InveStore!».

В рамках зимнего «Теплого приема» компания дарит: 0,3% от зачислений на ИИС; 0,2% от оценочной стоимости переведенных ценных бумаг; 0,1% от зачислений на брокерский счет. А если участвовали в акции ранее, тогда будет еще 0,1% от зачислений. Баллы обмениваются по курсу 1 балл = 1 рубль на любые подарки на витрине вознаграждений.

Не стоит забывать и о вероятности рождественского ралли на фондовом рынке, хотя в большой степени ее можно будет назвать восстановлением рынка после ноябрьских потерь. Впереди есть неопределенность с потенциалом нового штамма COVID-19-Omicron и мер, которые будут приниматься против него. Впрочем, есть и позитивный момент. Можно предположить, что следующий год будет годом рынка облигаций. Такого бурного роста индексов, как в 2021 году, уже не ждем, но инвесторы не останутся без хорошей доходности, а также всегда можно найти интересные идеи в акциях компаний.

Впереди Новый год, и пора задуматься о подарках себе и своим близким! Желаем всем инвесторам в следующем году растущего рынка и выигрышных стратегий!

Партнерский материал