Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после задержки вылета самолета Казань — Дубай

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку длительной задержки вылета рейса №934 по маршруту Казань — Дубай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 8 декабря, в аэропорту Казани задержался рейс авиакомпании Flydubai. Самолет должен был вылететь в 14.30. Сейчас предполагаемое время вылета указано 14.25. Предварительно задержка связана с неисправностью воздушного судна.

На рейс зарегистрировано 103 пассажира, из которых двое детей. 31 пассажир размещен в гостинице «Олимп», остальные ожидают вылета дома.

Транспортная прокуратура проведет проверку инцидента и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в международном аэропорту Казани гражданам пришлось ожидать самолет до Антальи авиакомпании «Уральские авиалинии» 9,5 часа.



Ольга Шагиева