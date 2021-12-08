Полиция установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке в Казани
Полиция Казани установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке, сообщает МВД по РТ.
Проверку начали после поступления заявления в отдел полиции «Гвардейский» Управления МВД РФ по Казани от матери девочки. Она сообщила, что к ее дочери приставал мужчина и предлагал заняться интимом за деньги.
Фигурантом оказался 15-летний подросток. Все материалы проверки переданы в Следственный комитет.
Молодой человек приставал к девочке около ЖК «Арт Сити».
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