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Полиция установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке в Казани

16:11, 08.12.2021
Полиция установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Полиция Казани установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке, сообщает МВД по РТ.

Проверку начали после поступления заявления в отдел полиции «Гвардейский» Управления МВД РФ по Казани от матери девочки. Она сообщила, что к ее дочери приставал мужчина и предлагал заняться интимом за деньги.

Фигурантом оказался 15-летний подросток. Все материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Фото: realnoevremya.ru

Молодой человек приставал к девочке около ЖК «Арт Сити».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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