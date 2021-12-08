Полиция установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке в Казани

Полиция Казани установила подозреваемого в домогательствах по отношению к 13-летней девочке, сообщает МВД по РТ.

Проверку начали после поступления заявления в отдел полиции «Гвардейский» Управления МВД РФ по Казани от матери девочки. Она сообщила, что к ее дочери приставал мужчина и предлагал заняться интимом за деньги.

Фигурантом оказался 15-летний подросток. Все материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Фото: realnoevremya.ru

Молодой человек приставал к девочке около ЖК «Арт Сити».

Маргарита Головатенко