Казанская учительница стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2021»

Фото: пресс-служба Управления образования Казани

Учительница математики казанской гимназии №102 Анастасия Сотникова победила на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Очный этап начался 2 декабря 2021 года и завершился сегодня. Испытания проходили в школе №1409 в Москве. В конкурсе принимали участие педагоги со всей России, чей стаж был не больше пяти лет. В финал прошло 140 человек в восьми номинациях.

В номинации «Молодые учителя» было представлено 63 учителя. Дипломы, знаки победителей и призы присудили девяти педагогам.

Фото: vk.com/vkazani

В октябре учительница английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова вошла в пятерку лучших учителей России.



Дарья Акимова