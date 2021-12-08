9,1 млрд долларов США: Амурский ГХК СИБУРа подписал кредитную документацию

Фото: СИБУР

Подписана кредитная документация по финансированию строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК). Об этом сообщает СИБУР.

«Заемщиком по кредиту выступает Амурский ГХК. СИБУР и Sinopec выступают спонсорами пропорционально долям участия в совместном предприятии. При выполнении стандартных отлагательных условий, предусмотренных кредитной документацией, общий объем привлекаемых кредитных средств составит 9,1 млрд долларов США с окончательным сроком погашения в 2035 году. Оставшаяся часть общей стоимости проекта будет профинансирована участниками СП пропорционально их долям участия», — уточняется в информации, распространенной для СМИ.

Объем кредитных линий, привлекаемых от международных банков под покрытие экспортных страховых агентств Италии (SACE) и Германии (Euler Hermes), составит эквивалент 2,6 млрд долларов США, размер коммерческих кредитных линий, привлекаемых от китайских и российских банков, — 6,5 млрд долларов США.

«СИБУР имеет уникальный опыт привлечения финансирования для реализации масштабных инвестиционных проектов. Привлечение финансирования для строительства Амурского ГХК, одного из крупнейших полимерных комплексов в мире, подтверждает реализацию проекта в установленные сроки и скорое появление на рынке новых объемов широко востребованных материалов, таких как полиэтилен и полипропилен, отвечающих потребностям современного общества», — приводится в релизе комментарий члена правления — управляющего директора по экономике и финансам СИБУРа Питера О`Брайена.