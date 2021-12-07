В Ярославской области задержан подросток по подозрению в изготовлении взрывчатки

Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

В Ярославской области задержали подростка шестнадцати лет, призывавшего к акциям против власти, по подозрению в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Следком и ФСБ.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). По данным следствия, юноша до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram и там призывал к атакам на органы власти.

Взрывчатку парень самостоятельно изготавливал у себя в доме в поселке Каменки. По данным ФСБ, у него также изъяли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно ФСБ в трех регионах России пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб. Были задержаны агенты СБУ Зиновий Ковыль, его сын Игорь и агент главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.





Дарья Акимова