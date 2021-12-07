Полгода обеспечения работы инфоматов в Татарстане обойдется в 15 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Свыше 15 миллионов на полгода

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане обслуживание программного обеспечения информационных терминалов самообслуживания и системы электронной очереди, а также их техническое обслуживание обойдутся более чем в 15,3 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из средства заказчика — ГУП «Центр информационных технологий РТ».

Сумма в 15 миллионов рублей рассчитана только на полгода обслуживания программного обеспечения информационных терминалов самообслуживания и системы электронной очереди. От подрядчика предоставлять услугу требуется с 1 января по 30 июня 2022 года.

Большую часть средств — 8,5 миллиона рублей, направят на техническое обслуживание информационных терминалов самообслуживания и системы электронной очереди. Остальные 6,8 миллиона рублей потребуются на сопровождение программного обеспечения.



«Реальное время» направило запрос в Минцифры Татарстана. На момент публикации ответа не поступило. После получения комментария «Реальное время» готово его опубликовать.

Обеспечить бесперебойную работу почти 800 терминалов и инфоматов

Обслуживание программного обеспечения, или поддержка его работоспособности, которое обойдется без малого в 7 миллионов рублей, должно гарантировать бесперебойный процесс предоставления татарстанцам государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде, следует из документации заказчика.

Фото: Гуландам Фатхуллина

В частности, от подрядчика потребуется обеспечить работу программного обеспечения «Инфомат» — поддерживать функционирование сервисов интерактивных терминалов, проводить плановое техническое обслуживание и устранять различные инциденты. В его же обязанности входит мониторинг интерактивных терминалов «Инфомат», которые расположены в различных ведомствах и учреждениях республики — проверять купюроприемник, чековую ленту, даты и время последней безналичной и наличной оплаты.

Перечень всех инфоматов и терминалов Центр информационных технологий РТ представил исчерпывающе. Значительная их часть сконцентрирована в медучреждениях республики, школах и МФЦ. В списке также обозначены инфоматы, находящиеся в торговых центрах, судах и администрациях районов Казани.

Так, например, речь идет об интерактивных терминалах, отнесенных к Управлению Федеральной налоговой службы по РТ, с помощью которых граждане могут оплатить налоги, госпошлины при регистрации ИП и юридических лиц при обращении в МФЦ. Сюда же отнесены инфоматы при Управлении записи актов гражданского состояния Кабмина Татарстана, где жители республики могут оплатить госпошлины за оказание им услуг по регистрации и расторжению брака и т.д. Речь идет и об интерактивных терминалах, с помощью которых татарстанцы могут оплатить услуги связи, телевидения и интернета.



К слову, интерактивных терминалов насчитывается почти 300 единиц. Они разделены на четыре типа — принимающие наличные средства и банковские карты, принимающие только наличные деньги и принимающие исключительно банковские карты.

Что касается системы электронной очереди, то речь идет о возможности записи татарстанцев на прием по оказываемым услугам в различные ведомства и учреждениях. В частности, это Министерство внутренних дел по РТ, Минздрав и Минтруда Татарстана, Управление записи актов гражданского состояния Кабмина РТ, Бюро технической инвентаризации РТ, Государственный жилищный фонд при президента республики, МФЦ, структурные подразделения исполкома и администрации Казани и структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.



Всего терминалов электронной очереди насчитывается 450. Это в первую очередь терминалы записи на прием к врачу «Л-100» и «ИТ Очередь-1» — устройства с сенсорным экраном с доступом к системе записи на прием к врачу в электронном виде. Они же печатают и выдают талоны, считывают смарт-карты и штрих-коды и т.п.

Фото: Ринат Назметдинов

Чистота и исправность за 8,5 миллиона

Техническое сопровождение информационных терминалов самообслуживания и системы электронной очереди стоит дороже, чем работа с программным обеспечением: 8,5 миллиона рублей на шесть месяцев. Стоит отметить, что эта услуга включает в себя довольно обширный перечень работ.

Так, например, подрядчику придется проверять работоспособность считывателя кары и при необходимости настраивать его, чистить и т.д. Чистить придется и чековый принтер, и кэш-бокс, и ролики купюроприемника. В опрятном виде должны быть и сами терминалы самообслуживания.

Кроме того, от подрядчика требуется проводить диагностику оборудования, приводить в порядок внешний вид терминалов: красить, если на них появится ржавчина, обновлять прошивку, если это необходимо. Он же обязан проверять их работоспособность, следить за тем, чтобы инфоматы были размещены оптимально, и перевозить их в другое место, если это потребуется.

Инцидент с терминалами, если такое вдруг случится, устранить требуется в короткое время. Если он находится в Казани — на решение проблемы отводится три часа, если в другом населенном пункте — восемь часов.



Татьяна Демина