В Казани дольщику передали квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура РТ

В Казани после вмешательства прокуратуры дольщику передали квартиру, как и предусматривал договор, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Застройщик ООО «Конграда» должен был передать участнику объект долевого строительства до 30 сентября 2021 года, но не выполнил своих обязательств. В связи с этим дольщик обратился в надзорное ведомство. Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку и внесла в адрес директора ООО «Конграда» представление об устранении нарушений законодательства.

После этого застройщик передал заявителю квартиру, получив разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура РТ

Маргарита Головатенко