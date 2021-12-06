В Казани восстановили движение трамвая №4 — его приостанавливали из-за смертельного ДТП с подростком

В Казани восстановили движение трамвая №4. Оно приостанавливалось из-за ДТП, в котором погиб подросток.

Задержка в движении составила более трех часов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Как сообщили ранее на предприятии, по предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути. Происшествие зафиксировал видеорегистратор трамвая.



После гибели подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения. По данным Следкома, погибла 11-летняя девочка.



Татьяна Демина