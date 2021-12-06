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В Казани восстановили движение трамвая №4 — его приостанавливали из-за смертельного ДТП с подростком

15:45, 06.12.2021
В Казани восстановили движение трамвая №4 — его приостанавливали из-за смертельного ДТП с подростком
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани восстановили движение трамвая №4. Оно приостанавливалось из-за ДТП, в котором погиб подросток.

Задержка в движении составила более трех часов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Как сообщили ранее на предприятии, по предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути. Происшествие зафиксировал видеорегистратор трамвая.

После гибели подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения. По данным Следкома, погибла 11-летняя девочка.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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