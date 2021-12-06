В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание и небольшой снег

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

По словам синоптиков, после ухода западного циклона в республике установилась антициклональная погода с прояснениями и без особых осадков. Сегодня в полдень в южных районах Татарстана температура была от -3 до -8 градусов, на севере — от -9 до -14 градусов.

7 декабря днем температура должна составить максимум от -4 до -9 градусов, на востоке Татарстана — до -12 градусов. Ночью прогнозируется от -9 до -14 градусов, в северных районах местами от -16 до -21 градуса.

Ночью в среду, 8 декабря, местами прогнозируют небольшой снег. Утром и днем ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами с метелью, и сильный ветер порывами до 15—17 метров в секунду, гололед. Температура ночью опустится до -7...-12 градусов, на востоке — до -15 градусов. Днем потеплеет до -4 и +1 градуса.

9 декабря, в четверг, осадков не ожидается, температура ночью от -1 до -6 градусов, днем от 0 до +4 градусов.

10 и 11 декабря, по предварительным прогнозам синоптиков, останется слабоморозная погода с температурами ночью от -2 до -7 градусов, днем от 0 до -4 градусов. Местами будет идти небольшой снег.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что в Татарстане в начале следующей недели ожидается заметное похолодание. Дневные температуры упадут до -11 градусов, ночные — до -17 градусов.



Дарья Акимова