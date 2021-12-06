«Банк Казани» подключил платежный сервис бесконтактной оплаты MirPay

С помощью сервиса бесконтактной оплаты MirPay клиенты банка могут оплачивать свои покупки, используя мобильное устройство на платформе Android с поддержкой технологии NFC.



Пользоваться сервисом бесконтактной оплаты MirPay можно везде, где принимают бесконтактные карты «Мир».



Для подключения сервиса необходимо скачать из магазина приложений GooglePlay (PlayMarket) либо AppGallery (доступно для смартфонов Huawei) приложение MirPay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир» (отсканировать свою карту или добавить ее вручную, следуя подсказкам на экране).



Благодаря надежной защите платежной информации, встроенной в платежный сервис MirPay, клиенты могут не беспокоиться о безопасности проведенных транзакций и сохранении данных карты.



При оплате достаточно лишь разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, а в случае небольших сумм покупок, достаточно только активировать его экран.



По словам вице-президента банка Альфата Замалиева, электронные способы платежей уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Клиенты все чаще и чаще его используют, когда не нужно с собой иметь физическую пластиковую карту — все это уже в твоем телефоне. Нашим первым шагом в этом направлении как раз стал запуск электронных кошельков карты «МИР» в приложении Mir Pay. В первой половине следующего года для удобства наших клиентов мы планируем полностью завершить процесс подкрепления наших карт ко всем электронным кошелькам.



Защита платежных операций в MirPay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код.



Подробности на сайте www.bankofkazan.ru

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