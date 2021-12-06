Брызнувший баллончиком в кондуктора казанец хочет отсудить с ПАТП-2 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Житель Казани, который в первый день действия системы QR-кодов в Татарстане брызнул в лицо кондуктору пассажирского автобуса перцовым баллончиком, подал иск в Советский районный суд Казани. Он обвинил кондуктора в избиении и потребовал 10 млн рублей с ПАТП-2.

Как пишет «Вeчерняя Казань», напавший считает себя пострадавшим. Он рассказывает, что после происшествия у него появились проблемы со зрением, отнялась нога, стали мучить головные боли. Он предполагает, что из-за удара по голове может даже лишиться зрения.

Утром 22 ноября пассажир одного из городских автобусов ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из газового баллончика после того, как тот попросил его предъявить QR-код. Инцидент произошел на развороте около станции метро «Аметьево». Пострадавший кондуктор отказался от медицинского осмотра. Госпитализация не потребовалась. Нападавшего оштрафовали по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а административный арест наложен по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».

Ольга Шагиева