Новости общества

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

10:21, 06.12.2021
В домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду
Фото: kzn.ru

В ряде домов Вахитовского района Казани 8 декабря на сутки отключат воду. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Воды не будет с девяти утра 8 декабря до девяти утра 9 декабря по следующим адресам:

  • улица Астрономическая, 7, 9/62, 11/29, 12/31;
  • улица Баумана, нечетные номера домов от №11/12 по №51, четные номера домов от №38 по №86;
  • улица Джалиля, 1/33, 3, 5, 7, 8/44, 9/42, 12/11, 14а;
  • улица Кави Наджми, 7/52, 14, 14 корпус 1;
  • улица Островского, 39/6;
  • улица Право-Булачная, 33/1;
  • улица Профсоюзная, 12, 14, 16, 16а, 16б, 20, 23/12, 25/15, 34, 48/10, 50/13;
  • улица Пушкина, 9, 11, 13/50, 15/25;
  • улица Университетская, 6/39, 7/80, 9/47, 10/48, 10а, 12/23;
  • улица Чернышевского, 17/38.

Неудобства связаны с работами по подключению водопровода. Жителей домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону +7(843)231-62-60.

Фото: kzn.ru

Ранее в некоторых домах Авиастроительного района на сутки выключали воду.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также