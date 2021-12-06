В домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду
В ряде домов Вахитовского района Казани 8 декабря на сутки отключат воду. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Воды не будет с девяти утра 8 декабря до девяти утра 9 декабря по следующим адресам:
- улица Астрономическая, 7, 9/62, 11/29, 12/31;
- улица Баумана, нечетные номера домов от №11/12 по №51, четные номера домов от №38 по №86;
- улица Джалиля, 1/33, 3, 5, 7, 8/44, 9/42, 12/11, 14а;
- улица Кави Наджми, 7/52, 14, 14 корпус 1;
- улица Островского, 39/6;
- улица Право-Булачная, 33/1;
- улица Профсоюзная, 12, 14, 16, 16а, 16б, 20, 23/12, 25/15, 34, 48/10, 50/13;
- улица Пушкина, 9, 11, 13/50, 15/25;
- улица Университетская, 6/39, 7/80, 9/47, 10/48, 10а, 12/23;
- улица Чернышевского, 17/38.
Неудобства связаны с работами по подключению водопровода. Жителей домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону +7(843)231-62-60.
Ранее в некоторых домах Авиастроительного района на сутки выключали воду.
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