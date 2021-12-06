В исполкоме Нижнекамского района объявили о кадровых перестановках
В Нижнекамске руководитель исполкома Рамиль Муллин объявил о кадровых изменениях. Об этом пишет НТР 24.
Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Ренат Шакиров. Он будет контролировать работу исполкома и вопросы экономического развития, безопасности территории.
Начальником управления образования Нижнекамского муниципального района назначили Айдара Гарифуллина.
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