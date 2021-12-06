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В исполкоме Нижнекамского района объявили о кадровых перестановках

09:10, 06.12.2021
В исполкоме Нижнекамского района объявили о кадровых перестановках
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске руководитель исполкома Рамиль Муллин объявил о кадровых изменениях. Об этом пишет НТР 24.

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Ренат Шакиров. Он будет контролировать работу исполкома и вопросы экономического развития, безопасности территории.

Начальником управления образования Нижнекамского муниципального района назначили Айдара Гарифуллина.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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